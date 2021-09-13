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Buse, Boks'ta Türkiye 3'ncüsü olarak döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Buse, Boks'ta Türkiye 3'ncüsü olarak döndü

Malatyalı Boksör Buse Boğaner, Ferdi Boks Türkiye Şampiyonası'nda bronz madalya alarak Türkiye 3'ncüsü oldu.

Malatyalı Boksör Buse Boğaner, Ferdi Boks Türkiye Şampiyonası'nda bronz madalya alarak Türkiye 3'ncüsü oldu. Buse Boğaner'in, milli takım seçmesine de davet edilmesi bekleniyor.

Elazığ Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu'na gerçekleşen Ahmet Uygur Gençler Ferdi Boks Türkiye Şampiyonası'na katılan Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcusu Buse Boğaner, bronz madalya alarak Türkiye 3'ncüsü olarak Malatya'ya döndü.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Orhan Altay, Sporcu Buse Boğaner, Antrenör Eda Keskin ve Boks İl Temsilcisi Aziz Bayduz ile beraber Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'ı ziyaret ettiler.Kayhan, Buse Boğaner'i makamında ağırlayarak, alınan başarıdan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Kayhan, alınan başarının önemli olduğunu dile getirerek, "Buse'nin Türkiye üçüncüsü olmasından dolay tebrik ediyorum. 61 İlden, 133 kadın sporcunun yarıştığı müsabakalarda Türkiye üçüncüsü olması bizleri mutlu etti. Birbirinden zorlu rakiplerini yenerek Türkiye üçüncüsü olması oldukça iyi bir başarı. Daha sıkı antrenmanlarla ileride Türkiye Şampiyonluklar geleceğine inancımız tam. 4 - 11 Ekim 2021 tarihleri arasında Ankara ve Kastamonu illerimizde milli takım seçmesi olacak. Umarım milli takım kadrosunda yer alarak bizlere daha nice mutluluklar yaşatacak. Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız gereken her türlü desteği vereceğiz gerek antrenman, gerek tesis her ne konuda olursa olsun. Tabi bu emeğin gelmesinde antrenörü Eda Keskin ve Ramazan Yavuz'un da emeği çok. Boks İl Temsilcimiz Aziz Bayduz'u da ve sporcumuzun ailesini de tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MALATYA

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