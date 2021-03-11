Buse Biçer kimdir?
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Buse Biçer kimdir?

11.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:13
Buse Biçer kimdir?

Habertürk TV'de Analiz Sentez, Ekonomide Görünüm, Basın Kulübü, Güne Bakış ve Gün Ortası haber programları ile Akşam Haberleri, Ana Haber Bülteni ve Güne Bakış haber kuşağı'nı sunmuştur. Buse Biçer kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Buse Biçer hayatı ve biyografisi nedir?

2018 yılının en başarılı Kadın Haber sunucusu ödülünün sahibi olmuştur. Habertürk TV'de Analiz Sentez, Ekonomide Görünüm, Basın Kulübü, Güne Bakış ve Gün Ortası haber programları ile Akşam Haberleri, Ana Haber Bülteni ve Güne Bakış haber kuşağı'nı sunmuştur. Buse Biçer kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Buse Biçer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BUSE BİÇER KİMDİR?

1981 doğumlu başarılı sunucu Buse Biçer İstanbul Baltalimanı'nda bulunan Behçet Kemal Çağlar Lisesini derece ile tamamlamıştır. Ardından Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler'den Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümüne yatay geçiş yapmıştır. Ardından 2005'te Marmara Üniversitesi İşletme anabilim dalı uluslararası işletmecilik bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Medya sektöründe yabancı yatırımlar konusunda yüksek lisans tezi yazmış, Uluslararası Basın Enstitüsü Derneği'nin gazetecilik sertifikasına sahip bir isimdir. Akademik hayatına üniversitede ders vererek devam etmektedir.

Mesleki hayatına 1999 senesinde öğrencilik döneminde kanal 54 tv ile adım atmıştır. Daha sonra Flash tv ve NTV'de muhabirlik yapmış, Kanal 6 ekranlarında sağlık ve estetik ile uluslararası ilişkiler programı asimetri'yi hazırlayıp sunmuştur. Sky Türk'te Nuriye Akmanla Empati programını sunmuş ardından, Haber 7 ve Kanal 24 gibi kanallarda çalışmıştır. Spor ile arası çok iyidir. Masa Tenisi spor dalında Üniversite 3.lüğü vardır.

Habertürk TV'de Analiz Sentez, Ekonomide Görünüm, Basın Kulübü, Güne Bakış ve Gün Ortası haber programları ile Akşam Haberleri, Ana Haber Bülteni ve Güne Bakış haber kuşağı'nı sunmuştur.

Habertürk ekranlarında sunucu, editör ve moderatör olarak çalışmıştır. 9 sene Ciner Medya Grubu bünyesinde çalıştıktan sonra Habertürk'ten ayrılarak Bloomberg HT'ye transfer olmuştur. 2018 yılının en başarılı Kadın Haber sunucusu ödülünün sahibi olmuştur.

Günümüzde yaşantısını İstanbul'da sürdürmektedir. 2012 yılında Fuat Kozluklu ile evlenmiş ancak bu evliliği 2015 yılında son bulmuştur. Evliliğinden bir oğlu vardır. Buse Biçer aslen Arnavutluk göçmeni, İstanbul doğumlu, akrep burcudur

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