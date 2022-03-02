Buse Arslan Ölümden Döndü

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Buse Arslan, rol dizinin setinden çıktıktan sonra kaza geçirdi. Oyuncunun, aracıyla eve giderken Riva yolunda arkadan gelen bir aracın çarpmasıyla, ölümden döndüğü öğrenildi. Emniyet kemeri takılı olan Arslan, hemen hastaneye kaldırıldı. Boynundan darbe alan oyuncuya, boyunluk takıldı. Sağlık durumu iyi olan Arslan, bir süre boyunlukla gezecek.

Snob Magazin - Magazin