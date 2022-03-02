Buse Arslan Ölümden Döndü
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Ünlü oyuncu Buse Arslan'dan kötü haber geldi. Ünlü oyuncu Buse Arslan, yer aldığı dizinin set çıkışında evine giderken, kaza geçirip, ölümden döndü. İşte haberin detayları...
Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Buse Arslan, rol dizinin setinden çıktıktan sonra kaza geçirdi. Oyuncunun, aracıyla eve giderken Riva yolunda arkadan gelen bir aracın çarpmasıyla, ölümden döndüğü öğrenildi. Emniyet kemeri takılı olan Arslan, hemen hastaneye kaldırıldı. Boynundan darbe alan oyuncuya, boyunluk takıldı. Sağlık durumu iyi olan Arslan, bir süre boyunlukla gezecek.
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