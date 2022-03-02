Buse Arslan Ölümden Döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Buse Arslan Ölümden Döndü

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Buse Arslan Ölümden Döndü

Ünlü oyuncu Buse Arslan'dan kötü haber geldi. Ünlü oyuncu Buse Arslan, yer aldığı dizinin set çıkışında evine giderken, kaza geçirip, ölümden döndü. İşte haberin detayları...

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Buse Arslan, rol dizinin setinden çıktıktan sonra kaza geçirdi. Oyuncunun, aracıyla eve giderken Riva yolunda arkadan gelen bir aracın çarpmasıyla, ölümden döndüğü öğrenildi. Emniyet kemeri takılı olan Arslan, hemen hastaneye kaldırıldı. Boynundan darbe alan oyuncuya, boyunluk takıldı. Sağlık durumu iyi olan Arslan, bir süre boyunlukla gezecek.

Buse Arslan Ölümden Döndü

Snob Magazin - Magazin

Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title