Burundili askerlerin ateş açmasıyla sınırda 2 Kongo Demokratik Cumhuriyeti askeri öldü
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Burundili askerlerin ateş açmasıyla sınırda 2 Kongo Demokratik Cumhuriyeti askeri öldü

Burundili askerlerin ateş açmasıyla sınırda 2 Kongo Demokratik Cumhuriyeti askeri öldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Burundi-Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sınırında açılan ateşte 2 Kongo askeri hayatını kaybetti.

Burundi-Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sınırında açılan ateşte 2 Kongo askeri hayatını kaybetti.

KDC Silahlı Kuvvetleri (FARDC) Sözcüsü Yüzbaşı Dieudonné Kasereka yaptığı açıklamada, 2 Kongo askerinin Burundili askerlerce öldürüldüğünü doğruladı.

Olayın kaza sonucu gerçekleştiğini belirten Kasereka, Burundili askerlerin sınır bölgesi Tanganika Gölü'nde devriye görevindeki Kongo askerlerini haydut sandıkları için ateş açtıklarını ifade etti.

İki ülkenin sınır bölgesi, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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