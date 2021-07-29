Burundi, vatandaşlarını Kovid-19'a karşı aşılama kararı aldı

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın yapılmadığı iki ülkeden biri olan Burundi'de hükümet, vatandaşlarına aşı yapmaya başlayacağını duyurdu.

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın yapılmadığı iki ülkeden biri olan Burundi'de hükümet, vatandaşlarına aşı yapmaya başlayacağını duyurdu.

Burundi Sağlık Bakanı Thaddee Ndikumana, "Aşılar ihtiyacı olanlara yapılacak." ifadesini kullandı.

Ndikumana, Kovid-19 aşılarının Dünya Bankası desteğiyle sağlanacağını açıkladı.

Aşıların kaç doz olacağı ve ne zaman temin edileceğiyle ilgili bilgi paylaşmayan Ndikumana, aşıların yan etkileri olması durumunda sorumluluk almayacaklarının altını çizdi.

Ndikumana, 5 Şubat'ta yaptığı açıklamada, hastaların yüzde 95'inin iyileştiğini ileri sürerek aşıların henüz gerekli olmadığını duyurmuştu.

Burundi'de, bugüne dek 6 bin 715 kişide virüs tespit edildi.

Afrika'da henüz aşılamaya başlamayan tek ülke Eritre kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak