Burundi uluslararası madencilik şirketlerinin faaliyetlerini askıya aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burundi uluslararası madencilik şirketlerinin faaliyetlerini askıya aldı

Burundi uluslararası madencilik şirketlerinin faaliyetlerini askıya aldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Ekonomi

Burundi hükümeti ülkede yürütülen madencilik faaliyetlerinden adil kar elde edilemediği gerekçesiyle yabancı maden şirketlerinin faaliyetlerini askıya aldı.

Burundi hükümeti ülkede yürütülen madencilik faaliyetlerinden adil kar elde edilemediği gerekçesiyle yabancı maden şirketlerinin faaliyetlerini askıya aldı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Maden Bakanlığı ülkede faaliyet gösteren yabancı madencilik şirketlerinin faaliyetlerini askıya aldı.

Hükümetin kazan-kazan anlaşmaları için yabancı şirketlerle yeniden müzakereler başlattığı belirtilen haberlerde, adil gelir paylaşımı sağlanana kadar ülkedeki yabancı şirketlerin faaliyetlerini sürdürmesine izin verilmeyeceği duyuruldu.

Ülkedeki en zengin nadir toprak element rezervlerine sahip Gakara madeninde gelirin yüzde 90'ını yabancı şirketlerin alması ülkede tartışmalara neden oluyordu.

Özellikle altın ve yüksek teknoloji ürünlerinde kullanılan koltan madenlerini yabancı şirketler işletiyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Mustafa Demir Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buse Varol Hande Yener Neslihan Atagül Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Metin Oktay Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Burundi uluslararası madencilik şirketlerinin faaliyetlerini askıya aldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 20:53:06. #1.16#

title