Burundi Kovid-19 aşısı istemeyen ikinci Afrika ülkesi oldu
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Burundi Kovid-19 aşısı istemeyen ikinci Afrika ülkesi oldu

05.02.2021 19:51 | Son Güncelleme: 05.02.2021 19:54
Burundi Kovid-19 aşısı istemeyen ikinci Afrika ülkesi oldu

Afrika'da Tanzanya'dan sonra Burundi de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ihtiyaç duymadığını duyurdu.

Afrika'da Tanzanya'dan sonra Burundi de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ihtiyaç duymadığını duyurdu.

Burundi Sağlık Bakanı Thaddee Ndikumana, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Aşıların henüz gerekli olmadığını düşünüyoruz." dedi.

Salgınla mücadelede önlemlerin daha önemli olduğunu vurgulayan Ndikumana, hastaların yüzde 95'inin iyileştiğine dikkati çekti.

Ülkeye giriş ve çıkışlar dahil Kovid-19 tedbirlerini uygulamaya devam eden Burundi'de, şimdiye kadar 1686 kişide virüs tespit edildi, 773 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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