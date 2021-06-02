Burundi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile olan gümrük kapısını yeniden açtı
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Burundi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile olan gümrük kapısını yeniden açtı

Burundi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile olan gümrük kapısını yeniden açtı
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel

Burundi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile olan gümrük kapısını yeniden açma kararı aldı.

Burundi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile olan gümrük kapısını yeniden açma kararı aldı.

Burundi Sağlık Bakanı Thaddee Ndikumana, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne açılan Gatumba sınır kapısının yeniden faaliyete geçtiğini ifade etti.

Kovid 19 salgınına karşı alınan sağlık önlemleri kapsamında Mart 2020'de kapatılan sınır kapısından geçmek isteyenlere virüs testi yapılacağını belirten Ndikumana, virüse karşı sağlık önlemlerini elden bırakmaması yönünde halkı uyardı.

Salgın öncesinde her gün 10 binden fazla kişi, Burundi için ekonomik anlamda önemli yere sahip olan Gatumba sınır kapısından geçiyordu. Ancak sınır kapısında konulan test şartının 30 dolar tutarında olması tüccarları zora soktu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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