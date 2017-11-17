Burundi'deki Şiddet Olayları

Burundi'de şiddet olaylarında en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.



Ülkedeki İnsan Hakları Topluluğunun (ITEKA) hazırladığı raporda, iki hafta içinde ülkenin çeşitli bölgelerinde 10 kişinin cesedine ulaşıldığı ve 4 kişinin ortadan kaybolduğu kaydedildi.



Aynı dönemde 6 kişinin, kimliği belirsiz kişilerce işkenceye maruz kaldığına dikkat çekilen raporda, 116 kişinin de sebep belirtilmedin gözaltına alındığı değerlendirmesi yer aldı.



Raporda, şiddet olaylarının dinmediği ülkede saldırıya maruz kalan kişilerin çoğunlukla muhaliflerden oluştuğunun altı çizildi.



Burundi'de 10 yıldır iktidarda olan Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'ndaki "devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından siyasi kriz ve şiddet olayları başlamıştı. Resmi verilere göre, şiddet olaylarında binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 400 binden fazla kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştı.