Burundi'deki saldırılarda 10 asker öldü, 10'u yaralandı

19.11.2019 20:10 | Son Güncelleme: 19.11.2019 20:10

Burundi'nin Ruanda sınırında askeri noktaya düzenlenen saldırıda 10 askerin öldüğü, 10'unun yaralandığı, bazılarının ise kaybolduğu bildirildi.

Askeri kaynaklar, kimliği belirsiz silahlı kişilerin eski başkent Bujumbura'nın 100 kilometre kuzeyindeki Mabayi kasabasına yakın askeri noktaya saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda en az 10 askerin yaşamını yitirdiğini 10'dan fazla askerin kaybolduğunu aktaran kaynaklar, bazıları yaralı 15'ten fazla askerin saldırıdan sağ kurtulduğu bilgisini paylaştı.

Kurşun geçirmez yelekler giydiği ve gece gözlüğü taktığı belirtilen silahlı saldırganların kimliğine ilişkin yetkililer, henüz bir açıklamada bulunmadı.

Söz konusu saldırı, ülkede 2015'ten bu yana orduya yönelik en fazla can kaybına yol açan saldırı olarak nitelendiriliyor.

Burundi'deki siyasi kriz ve şiddet olaylar

Burundi, 13 yıldır iktidardaki Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen, Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından başlayan siyasi kriz ve şiddet olaylarıyla mücadele ediyor.

BM 2016'da ülkedeki hak ihlallerini incelemek için BM Burundi İnsan Hakları Komisyonu'nu kurmuştu.

Burundi hükümeti, müfettişlerle iş birliği yapmayı reddetmiş, Ekim 2017'de de Uluslararası Ceza Mahkemesinden çekilmişti.

Kaynak: AA