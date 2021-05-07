Burundi'deki cumhurbaşkanı seçiminde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi
Burundi'de araştırmacılar, 20 Mayıs 2020'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde usulsüzlük yapıldığına ilişkin rapor hazırladı.
Burundi'de araştırmacılar, 20 Mayıs 2020'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde usulsüzlük yapıldığına ilişkin rapor hazırladı.
Belçika basınında çıkan haberlerde, Burundili araştırmacıların, Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye'nin iktidara gelmesini sağlayan cumhurbaşkanı seçiminde usulsüzlük yapıldığına yönelik rapor hazırladığı kaydedildi.
Araştırmacılar raporda, seçimde yarışan muhalif aday Agathon Rwasa'nın, seçimin ilk turunda oyların çoğunluğunu kazanmış olabileceğine dikkati çekti.
Hükümet yetkilileri ise araştırmacıların raporuna ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Ülkede 20 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin galibi, oyların yüzde 68,7'sini alan Ulusal Konseyi ve Demokrasi Savunma Kuvvetlerinin (CNDD-FDD) adayı General Ndayishimiye olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım