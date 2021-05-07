Burundi'deki cumhurbaşkanı seçiminde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Burundi'deki cumhurbaşkanı seçiminde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi

Burundi'deki cumhurbaşkanı seçiminde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel

Burundi'de araştırmacılar, 20 Mayıs 2020'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde usulsüzlük yapıldığına ilişkin rapor hazırladı.

Burundi'de araştırmacılar, 20 Mayıs 2020'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde usulsüzlük yapıldığına ilişkin rapor hazırladı.

Belçika basınında çıkan haberlerde, Burundili araştırmacıların, Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye'nin iktidara gelmesini sağlayan cumhurbaşkanı seçiminde usulsüzlük yapıldığına yönelik rapor hazırladığı kaydedildi.

Araştırmacılar raporda, seçimde yarışan muhalif aday Agathon Rwasa'nın, seçimin ilk turunda oyların çoğunluğunu kazanmış olabileceğine dikkati çekti.

Hükümet yetkilileri ise araştırmacıların raporuna ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Ülkede 20 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin galibi, oyların yüzde 68,7'sini alan Ulusal Konseyi ve Demokrasi Savunma Kuvvetlerinin (CNDD-FDD) adayı General Ndayishimiye olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Donald Trump Meral Akşener Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca
Magazin Eda Ece Müge Anlı Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Diego Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Burundi'deki cumhurbaşkanı seçiminde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 14:06:52. #1.15#

title