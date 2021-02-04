Burundi'de yeni hava yolu şirketi kuruldu
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Burundi'de yeni hava yolu şirketi kuruldu

04.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:12
Burundi'de yeni hava yolu şirketi kuruldu

Burundi hükümeti, "Burundi Airlines" adlı yeni bir hava yolu şirketi kurdu.

Burundi hükümeti, "Burundi Airlines" adlı yeni bir hava yolu şirketi kurdu.

Burundi Devlet Başkanı Evariste Ndayishimiye tarafından imzalanan kararnamede, Air Burundi hava yolu şirketinin birkaç yıldır iflasın eşiğinde olması nedeniyle yerine Burundi Airlines şirketini kurma kararı alındığı bildirildi.

Kararnameye göre, hükümet, Burundi Airlines bütçesinin yüzde 92'sini karşılayacak.

Bakanlar kurulu, yeni hava yolu şirketini kurma kararını aralık ayında almıştı.

İflasın eşiğinde olan Air Burundi, 1975 yılında oluşturulmuştu. İlk zamanlar Uganda ve Ruanda'ya sefer düzenleyen Air Burundi'nin elinde olan son uçağı 2009 yılında arızalanmış ve seferleri durmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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