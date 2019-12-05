Burundi'de toprak kayması: 26 ölü
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Burundi'de toprak kayması: 26 ölü

Burundi'de şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında en az 26 kişi hayatını kaybetti.

05.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:09
Burundi'de toprak kayması: 26 ölü

'de şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında en az 26 kişi hayatını kaybetti.


Doğu ülkesi Burundi'nin Cibitoke şehrinde şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Şiddetini arttıran yağışlar sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle en az 26 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı açıklandı. Kayıp 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Toprak kayması sonucu bazı yollar kullanılamaz hale gelirken evlerin büyük bir kısmı çamur altında kaldı. - BUJUMBURA

Kaynak: İHA
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