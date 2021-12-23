Burundi'de sinema salonuna düzenlenen bombalı saldırıda 16 kişi yaralandı - Haberler
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Burundi'de sinema salonuna düzenlenen bombalı saldırıda 16 kişi yaralandı

Burundi'de sinema salonuna düzenlenen bombalı saldırıda 16 kişi yaralandı
AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Burundi'nin ekonomi başkenti Bujumbura şehir merkezindeki sinema salonuna el bombasıyla düzenlenen saldırıda 16 kişi yaralandı.

Burundi'nin ekonomi başkenti Bujumbura şehir merkezindeki sinema salonuna el bombasıyla düzenlenen saldırıda 16 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberler e göre, Bwiza mevkisinde bulunan sinema salonuna kimliği belirsiz kişilerce el bombasıyla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, şehir merkezindeki Prince Regent Charles Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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