Burundi'de sel, taşkın ve toprak kaymaları 100 binden fazla kişiyi evsiz bıraktı - Haberler
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Burundi'de sel, taşkın ve toprak kaymaları 100 binden fazla kişiyi evsiz bıraktı

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Burundi'de sel, taşkın ve toprak kaymaları 100 binden fazla kişiyi evsiz bıraktı

Doğu Afrika ülkesi Burundi'de son yıllarda artan sel, taşkın ve toprak kaymaları nedeniyle 100 binden fazla insanın evsiz kaldığı açıklandı.

Doğu Afrika ülkesi Burundi'de son yıllarda artan sel, taşkın ve toprak kaymaları nedeniyle 100 binden fazla insanın evsiz kaldığı açıklandı.

Save the Children Ruanda ve Burundi temsilcisi Maggie Korde, yaptığı yazılı açıklamada, Burundi'nin batı sınırlarını içine alan ve Rusya'daki Baykal Gölü'nden sonra dünyanın en derin gölü olarak bilinen Tanganyika Gölü'nün iklim değişikliği ve aşırı yağışlar nedeniyle son yıllarda genişlediğini belirtti.

Korde, göl alanının genişlemesi, sel ve toprak kaymaları nedeniyle bölgede yaşayan kişilerin evlerinin sular altında kaldığını ve yaklaşık 100 bin kişinin evinden olduğunu kaydetti.

Burundililerin yıllarca çatışmalardan etkilendiğine, bu defa da doğal afetlerle mücadele ettiklerine dikkati çeken Korde, "Dünya Burundi'yi unutmuş gibi görünüyor. Ülke, iklim değişikliğinin yükünü taşıyor." ifadelerini kullandı.

???????Korde, bölgedeki çocuk nüfusunun çokluğuna işaret ederek bu çocukların okula gidemediğini ve günde bir öğün yemek yiyebildiğini kaydetti.

Temsilci Korde ayrıca Burundi için ortak adım atılması çağrısı yaptı.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Burundi'de sel, taşkın ve toprak kaymaları 100 binden fazla kişiyi evsiz bıraktı - Haberler
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