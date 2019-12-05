Burundi'de sel sonrası toprak kaymasında 38 kişi hayatını kaybetti

05.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:10

Burundi'de şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 38 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeybatısında yer alan Cibitoke şehrinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 38 kişi hayatını kaybetti ve birçok yapıda da maddi hasar oluştu.

Toprak kaymasının bölgede 3 farklı noktada meydana geldiği; kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA