Burundi'de sel 5 bine yakın kişiyi yerinden etti
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Burundi'de sel 5 bine yakın kişiyi yerinden etti

Burundi'de sel 5 bine yakın kişiyi yerinden etti
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel

Burundi'de yağışların neden olduğu sel yüzünden 5 bine yakın kişi evsiz kaldı.

Burundi'de yağışların neden olduğu sel yüzünden 5 bine yakın kişi evsiz kaldı.

Burundi İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki sağanaklar nedeniyle Rusizi, Mpanda ve Kajeke nehirlerinin taşarak sele neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, nehirlere yakın yerleşim bölgelerindeki evlerin, yolların ve arazilerin su altında kaldığı ve 5 bine yakın kişinin yerinden olduğu ifade edildi.

Hükümet ve Burundi Kızılhaç Örgütü iş birliğinde, evsiz kalanlara çadır kuruldu.

Meteoroloji uzmanları, mevsimsel olmayan yağışlar nedeniyle nehir sularının yükseldiğini ve sel meydana geldiğini açıkladı. Uzmanlar ayrıca, yağışların ileriki günlerde devam edeceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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