Burundi'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında kampanya başlatıldı
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Burundi'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında kampanya başlatıldı

12.01.2021 15:21 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:24
Burundi'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında kampanya başlatıldı

Burundi'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) daha etkin mücadele etmek amacıyla kampanya başlatıldı.

Burundi'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) daha etkin mücadele etmek amacıyla kampanya başlatıldı.

Yerel yetkililer, ülkede Kovid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle hükümetin farkındalık oluşturmak için "İyileşiyorum, hastalanmıyorum, hasta etmiyorum" kampanyasını yeniden başlattığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Thadee Ndikumana, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde vaka sayılarının artmasını halkın önlemlere yeterince uymamasına bağlayarak belirti gösteren herkesi gönüllü olarak test merkezlerine gitmeye teşvik etti.

Öte yandan hükümet, salgının yayılmasını önlemek amacıyla ticari amaç dışında kara ve deniz yollarının kapatılmasına karar verdi.

"İyileşiyorum, hastalanmıyorum, hasta etmiyorum" kampanyası, ülkede 6 Temmuz-6 Ekim 2020 döneminde de uygulanmıştı.

Burundi Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgının başladığı Mart 2020'den bu yana ülkede 800'den fazla kişi virüse yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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