Burundi'de Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti Burundi'de şu ana kadar görülen toplam 5 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasından biri ölümle sonuçlandı.

Burundi'de şu ana kadar görülen toplam 5 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasından biri ölümle sonuçlandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin eski başkenti Bujumbura'da Kovid-19 bulaşan ve nefes darlığı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülkede halihazırda toplam 4 Kovid-19 vakası bulunuyor.

Çok sayıda kişinin bir araya gelmesinin yasaklanmasına rağmen Paskalya Bayramı kiliselerde toplu olarak kutlandı.

Kutlamalara katılanların sosyal mesafe dahil asgari önlemlere riayet etmemeleri tepkiyle karşılandı.

Kaynak: AA