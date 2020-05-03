Burundi'de Kovid-19'a rağmen geniş katılımlı seçim mitingi
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Burundi'de Kovid-19'a rağmen geniş katılımlı seçim mitingi

Burundi'de Kovid-19'a rağmen geniş katılımlı seçim mitingi
03.05.2020 01:38 | Son Güncelleme: 03.05.2020 01:38

Doğu Afrika ülkesi Burundi'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen iktidar partisi, hiçbir hijyen ve sosyal mesafe önlemi almadan, on binlerce kişinin katıldığı seçim mitingi düzenledi.

Doğu Afrika ülkesi Burundi'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen iktidar partisi, hiçbir hijyen ve sosyal mesafe önlemi almadan, on binlerce kişinin katıldığı seçim mitingi düzenledi.

İktidar partisi Demokrasiyi Savunma Ulusal Konseyi ve Demokrasi Savunma Kuvvetleri (CNDD-FDD), cumhurbaşkanı, milletvekili ve belediye meclis üyelerinin belirleneceği, 20 Mayıs'ta düzenlenecek seçimler için Bugendana kentinde geniş katılımlı bir miting organize etti.

On binlerce kişinin katıldığı mitingde, Kovid-19'a rağmen maske takma, dezenfektan kullanımı veya sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

Diğer yandan Burundi Sağlık Bakanı Dr. Thaddee Ndikumana'nın Twitter hesabından miting fotoğraflarını paylaşması tepki çekti.

İlk Kovid-19 vakalarının 31 Mart'ta kaydedildiği Burundi'de şu ana kadar 1'i ölümle sonuçlanan 15 vaka tespit edildi.

Ülkeyi 2005'ten bu yana yöneten Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'dan koltuğu devralmak için 7 adayın yarışacağı seçimin kampanyası 17 Mayıs'a kadar sürecek.

İktidar partisi Demokrasiyi Savunma Ulusal Konseyi ve Demokrasi Savunma Kuvvetlerinin (CNDD-FDD) adayı General Evariste Ndayishimiye ile Yeni Ulusal Özgürlük Konseyi (CNL) adayı Agathon Rwasa seçimin iddialı iki ismi olarak öne çıkıyor.

Bu arada mevcut Cumhurbaşkanı Nkurunziza seçimlerde aday olmayacak. Ülkeyi yönetecek yeni ismin belirleneceği seçimlerde halk ayrıca milletvekilleri ile belediye meclis üyeleri için de oy kullanacak.

Burundi'de, Mayıs 2018'de anayasayı değiştirdiği için 2034'e kadar görevde kalmaya çalışmakla itham edilen Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza, uluslararası toplumda yükselen tepkiler üzerine 2020 seçimlerinde aday olmayacağını açıklamıştı.

Göreve 2005'te parlamento tarafından seçilerek gelen Nkurunziza'nın 2015 adaylığı da ülkede siyasi kriz ve şiddet olaylarının çıkmasına yol açmıştı.

Olaylarda binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 400 bin kişi yerinden olmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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