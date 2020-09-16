Burundi'de iki yeni toplu mezar bulundu Burundi'nin Rumonge eyaletinin başkenti Rumonge'de 1972 Hutu Soykırımı'ndan kalma iki toplu mezar bulundu.

Burundi'nin Rumonge eyaletinin başkenti Rumonge'de 1972 Hutu Soykırımı'ndan kalma iki toplu mezar bulundu.

Burundi Hakikat ve Uzlaşma Komisyonundan (CVR) yapılan açıklamada, Rumonge'de 1972 Hutu Soykırımı'ndan kalma iki yeni toplu mezar bulunduğu belirtildi.

Şimdiye kadar 51 kişinin cesedinin çıkarıldığı, toplu mezarlarda 150'den fazla ceset olabileceği ifade edildi.

İki yeni toplu mezarla 1972 Hutu Soykırımı'na ait olduğu tespit edilebilen toplu mezar sayısı 10'na ulaştı.

-1972 Hutu Soykırımı

Burundu Ordusu'nda görevli 450 Hutu'nun 1972'de görevden uzaklaştırılmasıyla başlayan sokak eylemleri şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Nüfusun yaklaşık yüzde 85'ini oluşturan Hutuların başlattığı sokak eylemlerine bastırmak için Tutsilerden oluşan askeri birlikler, iki aydan daha kısa süre içinde yaklaşık 300 bin Hutuyu sistematik şekilde öldürmüştü.

Burundi iç savaşının başladığı 1993'te ise Hutular 500 bin Tutsi'yi öldürerek yeni bir soykırım gerçekleştirmişti.

Her iki katliam da Birleşmiş Milletler tarafından "soykırım" olarak kabul edilmişti.

Kaynak: AA