Burundi'de heyelan: En az 27 kişi öldü, 10 kişi kayıp
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Burundi'de heyelan: En az 27 kişi öldü, 10 kişi kayıp

Birleşmiş Milletler verilerine göre, seller, heyelanlar ve bir siklon nedeniyle yıl başından bu yana Afrika'nın doğu ve güneyinde bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti.

05.12.2019 20:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 20:13
Burundi'de heyelan: En az 27 kişi öldü, 10 kişi kayıp

'de meydana gelen heyelanda en az 26 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 10 kişinin de kayıp olduğu belirtilirken arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.


Yerel yetkililer hayatını kaybedenlerin tamamının tepenin aşırı yağışlar nedeniyle zemin bağlantısını kaybeden bir sırtında yaşadığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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