Burundi'de heyelan: En az 27 kişi öldü, 10 kişi kayıp

05.12.2019 20:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 20:13

Burundi'de meydana gelen heyelanda en az 26 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 10 kişinin de kayıp olduğu belirtilirken arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.



Yerel yetkililer hayatını kaybedenlerin tamamının tepenin aşırı yağışlar nedeniyle zemin bağlantısını kaybeden bir sırtında yaşadığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle