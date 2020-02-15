Burundi'de altı toplu mezarda, 6 binden fazla ceset bulundu
Batı Afrika ülkesi Burundi’in Karusi kenti yakınlarındaki altı toplu mezarda, 6 binden fazla ceset bulundu.
Batı Afrika ülkesi Burundi'in Karusi kenti yakınlarındaki altı toplu mezarda, 6 binden fazla ceset bulundu.
Burundi'de Hutu etnik grubuna yönelik 48 yıl önce işlenen katliamları araştırmakla görevli Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu Başkanı Pierre Claver Ndayicariye, son kazılarda 6 bin 32 kurbanın cesedi ile birlikte binlerce kurşun kovanın bulunduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle