Burundi'de altı toplu mezarda, 6 binden fazla ceset bulundu
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Burundi'de altı toplu mezarda, 6 binden fazla ceset bulundu

Batı Afrika ülkesi Burundi’in Karusi kenti yakınlarındaki altı toplu mezarda, 6 binden fazla ceset bulundu.

15.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:02
Burundi'de altı toplu mezarda, 6 binden fazla ceset bulundu

Batı ülkesi 'in Karusi kenti yakınlarındaki altı toplu mezarda, 6 binden fazla ceset bulundu.


Burundi'de Hutu etnik grubuna yönelik 48 yıl önce işlenen katliamları araştırmakla görevli Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu Başkanı Pierre Claver Ndayicariye, son kazılarda 6 bin 32 kurbanın cesedi ile birlikte binlerce kurşun kovanın bulunduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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