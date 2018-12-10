Burundi'de 5,5 Milyon Kişiye Menenjit Aşısı Yapıldı

Burundi'de 4 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 5 günde 5,5 milyon kişiye menenjit aşısı yapıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, Kamu Sağlığı ve AIDS ile Mücadele Bakanlığı Aşı Müdürlüğü (PEV) tarafından 4 Aralık'ta 1-29 yaş aralığındaki 7 milyon 898 bin 903 kişiyi hedefleyen 10 günlük menenjit aşısı kampanyası başlatıldı.

PEV Müdürü Olivier Nijimbere, bazı bölgelerden kampanyanın ilk 5 gününe ait verileri alamadıklarını ancak ellerindeki bilgilere göre 5 milyon 529 bin 232 kişinin şu ana kadar menenjit aşısı olduğunu belirtti.

Basın, yerel yönetimler, güvenlik güçleri ve dini liderleri halkı aşı olmaya teşvik etmeye çağıran Nijimbere, kampanya sonunda hedefe ulaşılacağından emin olduğunu söyledi.

Ülkede en son 1992'de menenjit aşısı kampanyası düzenlenmişti. Aşı azami 10 yıl koruma sağlıyor.