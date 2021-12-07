Burundi'de 400 mahkumun bulunduğu hapishanede yangın çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burundi'de 400 mahkumun bulunduğu hapishanede yangın çıktı

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Burundi'de 400 mahkumun bulunduğu hapishanede yangın çıktı

Afrika ülkesi Burundi'de, 400 mahkumun bulunduğu bir hapishanede yangın çıktığı bildirildi.

Afrika ülkesi Burundi'de, 400 mahkumun bulunduğu bir hapishanede yangın çıktığı bildirildi.

Ulusal basındaki habere göre, sabah saatlerinde başkent Gitega'daki bir hapishanede çıkan yangında ilk belirlemelere göre 38 mahkum hayatını kaybetti.

Yangının neden çıktığına ilişkin bilgi paylaşılmazken, hapishanede 400 mahkumun bulunduğu belirtildi.

Yangında hapishanenin önemli bir kısmının hasar gördüğü ve çok sayıda yaralı olduğu açıklandı.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title