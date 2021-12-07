Burundi'de 400 mahkumun bulunduğu hapishanede yangın çıktı

Afrika ülkesi Burundi'de, 400 mahkumun bulunduğu bir hapishanede yangın çıktığı bildirildi.

Ulusal basındaki habere göre, sabah saatlerinde başkent Gitega'daki bir hapishanede çıkan yangında ilk belirlemelere göre 38 mahkum hayatını kaybetti.

Yangının neden çıktığına ilişkin bilgi paylaşılmazken, hapishanede 400 mahkumun bulunduğu belirtildi.

Yangında hapishanenin önemli bir kısmının hasar gördüğü ve çok sayıda yaralı olduğu açıklandı.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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