Burundi'de 2015'teki darbe girişimine karışan 34 kişiye ömür boyu hapis cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Burundi'de 2015'teki darbe girişimine karışan 34 kişiye ömür boyu hapis cezası verildi

05.02.2021 20:21 | Son Güncelleme: 05.02.2021 20:24
Burundi'de 2015'teki darbe girişimine karışan 34 kişiye ömür boyu hapis cezası verildi

Afrika ülkelerinden Burundi'de 2015'teki darbe girişimine karışan 34 kişiye ömür boyu hapis cezası verildiği bildirildi.

Afrika ülkelerinden Burundi'de 2015'teki darbe girişimine karışan 34 kişiye ömür boyu hapis cezası verildiği bildirildi.

Burundi Yüksek Mahkemesi, ceza alan kişiler arasında subay, avukat ve insan hakları savunucuları olduğunu açıkladı. Söz konusu 34 kişinin tamamının sürgünde yaşadığı bildirildi.

Ceza alanlardan Jeremie Minani, "Hiçbir şey için pişman değilim. Gerekirse yeniden yaparım." ifadelerini kullandı.

Burundili generaller "direnişle" karşılaştı

Burundi'de Mayıs 2015'te Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'ya darbe girişiminde bulunan General Cyrille Ndayirukiye başarısız olmuştu.

Darbe girişimi, Nkurunziza'nın Doğu Afrika Topluluğu (EAC) Zirvesi için Tanzanya'ya gittiği sırada gerçekleşmişti.

Başarısız darbe girişimi sonrası eski Savunma Bakanı Ndayirukiye ve 5 generale ömür boyu hapis cezası verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Özcan Deniz Yıldız Tilbe
Spor Ömer Ali Okan Buruk Cenk Tosun Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Rusya Terör Antalya Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burundi'de 2015'teki darbe girişimine karışan 34 kişiye ömür boyu hapis cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 20:28:57. #1.15#
title