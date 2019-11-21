Burundi Büyükelçisi Bikebako, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako'yu kabul etti.
21.11.2019 19:16 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:16
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Bikebako, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Bikebako'nun bazı büyükelçilik mensupları ve oğlunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: AA