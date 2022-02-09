Burun tıkanıklığına ne iyi gelir? Burun tıkanıklığı nasıl geçer?

Yaz aylarına girdiğimiz şu süreçte koronavirüs vakalarının artması panik ortamı yaratmaktadır. Birçok kişinin koronavirüs ile karıştırdığı saman nezlesi ve alerjik reaksiyonların ilk belirtisi olan burun tıkanıklığı çoğu kişinin aklına "Acaba koronavirüse mi yakalandım?" sorusunu getirmektedir. Burun tıkanıklığı pek çok rahatsızlığın belirtisidir. Bu nedenle öncelikle burun tıkanıklığınız hakkında bir fikre sahip olabilmeniz için burun tıkanıklığı ile ilgili detayları haberimizde sizler için derledik.

BURUN TIKANIKLIĞI NEDİR?

Solunumun ilk adımı olan ve havanın ciğerlere ulaşmasını sağlayan burunun, değişken faktörler nedeniyle görevini tam anlamıyla yapamamasına burun tıkanıklığı denmektedir. Gribal enfeksiyonlar, soğuk algınlığı, alerji ve solunum yolu hastalıklarının belirtisi olabilen burun tıkanıklıkları tedavi edilmemesi halinde ilerleyen dönemlerde koku kaybı, nefes güçlüğü gibi ciddi sorunlara neden olabilir.

BURUN TIKANIKLIĞININ NEDENLERİ NLERDİR?

Burun tıkanıklığı anatomik bozukluklardan olabileceği gibi iltihaplanmalardan da kaynaklanabilmektedir. Burun tıkanıklığı hakkında kesin tanı için uzman yardımı almanızı öneririz.

Burun tıkanıklığına neden olan etkenler;

Sinüzit

Nezle veya grip

Alerji

Saman nezlesi

Alkol

Sigara

Burun eti

Yabancı cisimler

Mevsim geçişleri

Aşırı baharatlı veya acı tüketimi

Astım

Septum Deviasyon

BURUN TIKANIKLIĞI KORONAVİRÜS BELİRTİSİ MİDİR?

Burun akıntısı ve tıkanıklığı koronavirüs belirtileri arasında yer almaktadır. Koronavirüsün diğer belirtileri olan yüksek ateş, boğaz ağrısı, tat ve koku kaybı, öksürük, nefes darlığı, kas ağrıları gibi belirtilerden bir veya birkaçını gözlemlemeniz halinde ivedi bir şekilde kendinizi karantinaya alıp, temasta bulunduğunuz kişileri bulaş riskine uyarmanızı ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı önemle tavsiye ederiz.

BURUN TIKANIKLIĞINA NE İYİ GELİR?

Burun tıkanıklığı rahatsızlığına karşı öncelikli olarak doğru teşhis ve tanı büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle burun tıkanıklığı tedavisinde önceliğinizin uzman tavsiyesi olduğunu hatırlatmakta fayda var. Fakat evde uygulayacağınız pratik çözümler ile burun tıkanıklığını azaltabilir veya geçirebilirsiniz. Burun tıkanıklığı problemi yaşıyorsanız öncelikli olarak su tüketimini arttırmanızda fayda var. Su tüketimi burnunuzun nemli kalmasına yardımcı olacaktır. Gündelik yaşantınızda sigara ve alkol kullanıyorsanız bunların tüketiminden ve tüketildiği ortamdan uzak durmanız burun tıkanıklığına karşı size fayda sağlayacaktır. Ayrıca kuru hava burun tıkanıklığına yol açmaktadır. Bulunduğunuz ortamın nemli olması için bulunduğunuz ortama buhar makinası ve sıcak su koyabilir ve ortamın nem oranının arttırabilirsiniz.

Burun tıkanıklığına karşı etkili olan yöntemler;

Tuzlu Su

Burun tıkanıklığına karşı en etkili ve bilinen yöntem olan tuzlu su yöntemi, uzmanlar gerçek deniz suyu kullanımını tavsiye etmektedir. Ancak gerçek deniz suyu yok ise ılık bir bardak su içerisine ilave edeceğiniz bir tatlı kaşığı tuz ile oluşturduğunuz çözelti de fayda sağlayacaktır. Bu çözelti ile burnunuzu temizlemeniz burun tıkanıklığına karşı oldukça etkili olacaktır.

Buhar Banyosu

Burun tıkanıklığına karşı uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise buhar banyosudur. Sıcak bir kova suyun üzerini soğumasını engellemek için havlu veya örtü ile kapatıp, arasına kafanızı suya temas etmeyeceği şekilde sokmanız gerekmektedir. Sıcak buharı soluyarak burun tıkanıklığınızın geçmesine yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca lavanta yağı, nane yağı, soğan yağı gibi daha keskin ve mentol içeren doğal yağları kullanarak etkisini arttırabilirsiniz.

Zeytinyağı

Doğal bir mucize olan zeytinyağı burun tıkanıklığı içinde oldukça etkilidir. Burnunuza 3-4 damla damlatmanız halinde burun tıkanıklığına karşı oldukça etkili olacaktır.

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