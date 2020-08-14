Burun şeklini değiştirme ameliyatı önerileri
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Burun şeklini değiştirme ameliyatı önerileri

Medicana International İstanbul Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esra Bayrı, rinoplasti (burun şeklini değiştirme) operasyonu sürecine ilişkin, "Cerrahınız sizi dinledikten ve muayene ettikten sonra beklentilerinizin gerçekliği ve olabilirliği hakkında sizi yanıtlar.

Burun şeklini değiştirme ameliyatı önerileri
14.08.2020 15:29 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:29

Medicana International İstanbul Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esra Bayrı, rinoplasti (burun şeklini değiştirme) operasyonu sürecine ilişkin, "Cerrahınız sizi dinledikten ve muayene ettikten sonra beklentilerinizin gerçekliği ve olabilirliği hakkında sizi yanıtlar. Ayrıca cerrahınız s

izi olası komplikasyonlar, riskler ve iyileşme periyodu hakkında bilgilendirir." ifadelerini kullandı.

Bayrı, yazılı açıklamasında, rinoplasti operasyonu sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rinoplastinin burunda doğuştan var olan, sonradan veya travmalara bağlı oluşan şekil bozukluklarının giderilmesi amacıyla uygulandığını aktaran Bayrı, hastanın ihtiyacı varsa aynı anda burundan nefes alma problemine yol açan problemlerin de düzeltilerek hastanın daha iyi nefes almasının sağlanabileceğini bildirdi.

Operasyon hakkında kafadaki tüm soruları sorabilen hastaları memnuniyetle dinlediklerini dile getiren Bayrı, "Cerrahınız sizi dinledikten ve muayene ettikten sonra beklentilerinizin gerçekliği ve olabilirliği hakkında sizi yanıtlar. Ayrıca cerrahınız sizi olası komplikasyonlar, riskler ve iyileşme periyodu hakkında bilgilendirir. Ameliyat sonrası süreçte nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda sizi uyarır." açıklamasında bulundu.

"Rinoplasti operasyonunda her cerrah farklı sistem kullanabilir"

Operasyonu gerçekleştirirken her cerrahın farklı teknikler, farklı cerrahi alet ve sistemler kullanabildiğini belirten Bayrı, "Sizi bu konuda da bilgilendirip operasyonda nasıl bir yol izleyeceğini sizin için tanımlar. Bazı hastalarda burun sırtındaki kemik dokusuna müdahale edilmeden sadece burun ucunda yer alan kıkırdak ve yumuşak dokulara müdahale edilebilir. Burun ucu estetiği olarak adlandırılan bu tip cerrahi için uygun bir hasta olup olmadığınız ise cerrah tarafından tespit edilip sizinle paylaşılır." ifadelerini kullandı.

"Bir gün sonra hasta taburcu oluyor"

Esra Bayrı, genellikle genel anestezi altında yapılan bu cerrahi girişimin, bir gece hastanede yatış gerektirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ameliyat gecesi aralıklarla buz uygulaması ve çeşitli medikal tedaviler yapılıyor. Ertesi sabah hekiminiz taburcu olmanız için gerekli işlemleri başlatır. Genel olarak çok ağrılı bir operasyon değildir. Cerrahi sonrası burun üstünde 'nazal splintler' 1 hafta süreyle kalır. Göz çevresinde ve yüzde ödem ve morarmalar olabilir.

Derecesi kişiden kişiye değişmekle birlikte genellikle ameliyat sonrası 3'üncü günden sonra bu şişlik ve morarmalar azalmaya başlar. Haftalar ve aylar içinde burun şeklinde belirgin iyileşme gözle görülür olur. Tüm iyileşmenin tamamlanıp burnunuzun en son halini alması ise maksimum 1 yılda gerçekleşir. Operasyon sonrasındaki dönemde bedensel aktivite olarak 2'nci haftada yürüyüşlere başlanabilir. Oldukça yorucu olabilecek diğer egzersizler ise 6'ncı haftadan sonra başlamalıdır."

Kaynak: AA

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