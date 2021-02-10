Burun etiyle yaşamak zor kurtulmak kolay
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Burun etiyle yaşamak zor kurtulmak kolay

10.02.2021 09:53 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:53
Burun etiyle yaşamak zor kurtulmak kolay

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Muhammed Durna, "Alerjik, hormonal, çevresel, genetik sorunların yanı sıra geçirilen enfeksiyonlar ve kullanılan ilaçlara bağlı olarak gelişebilen burun eti büyümesi, zor nefes alma, baş ağrısı,...

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Muhammed Durna, "Alerjik, hormonal, çevresel, genetik sorunların yanı sıra geçirilen enfeksiyonlar ve kullanılan ilaçlara bağlı olarak gelişebilen burun eti büyümesi, zor nefes alma, baş ağrısı, koku alamama ve horlama gibi şikayetlere neden oluyor. Yaşam kalitesini bozan pek çok soruna yol açan burun etinden 1 saatte kurtulmak mümkün." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada Durna, halk arasında burun eti olarak bilinen "konka hastalıklarının" tedavisine ilişkin bilgi verdi.

Burun etinin büyümesine bağlı olarak nefes alma güçlüğü, koku kaybı, baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu, horlama, yorgunluk, halsizlik gibi pek çok sorunun baş gösterdiğine dikkat çeken Durna, şunları kaydetti:

"Burun eti büyümesi yani konka tedavi edilmediğinde kişinin hayat standardını düşürüyor. Çünkü kaliteli nefes hayattır. Bugün bu sorundan kurtulmak için çok fazla seçeneğe sahibiz. Uzun süren ilaçlı tedavi sonrasında cerrahi müdahalede bu seçeneklerden sadece biri. Burun eti büyümesinde radyofrekans, lazer, koterizasyon ve lokal anestezi ile yapılan günübirlik işlemler uygulanabiliyor. Bir saatlik işlemler sonrası hasta sağlıklı hayatına aldığı ilk nefesle başlamanın mutluluğunu yaşıyor."

"Sigara içmek burun etini tekrar büyütebilir"

Durna, burun etinin büyüme nedenlerini ise şöyle sıraladı:

"Sigara dumanına maruz kalma, alerjik rinitler, sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirme, sıcaklık değişiklikleri gibi nedenlerden dolayı burun etleri şişebilir. Ayrıca septum deviasyonu dediğimiz kemik eğriliği durumlarında da burun eti şişmesi görülür. Tüm cerrahiler sonrasında konkalarda yeniden büyüme oranının çok düşüktür. Sıklıkla bu oran yüzde 5'ten daha azdır. Ancak hastanın konkalarını büyüten alerji, sigara, çevre kirliliği gibi etkenler devam ettiğinden, zaman zaman tekrar ilaç tedavileriyle bu soruna çözüm getirilebilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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