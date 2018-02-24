Burun Estetiği Yaptırdığını Açıklayan Oyuncu Onur Büyüktopçu, Resmen Evrim Geçirmiş

Ünlü Oyuncu Onur Büyüktopçu, Hülya Avşar'ın sunuculuğunu yaptığı "Bir Hülya Avşar Sohbeti" adlı programa konuk oldu. Programda nasıl fenomen olduğunu anlatan Büyüktoğçu, kendisiyle ilgili çok konuşulacak bir de itirafta bulundu.

"BURNUM KEMERLİYDİ, ÖZGÜVENSİZDİM"

Estetiği karşı olmadığını ve burun estetiği yaptırdığını belirten Büyüktopçu şu ifadeleri kullandı: "Burnum çok kemerliydi, çok özgüvensizdim. Ayna karşısına geçtiğimde 'Allah'ım şu burnum birden değişsin' derdim. Sonra 'Allah'ım sen yarattım bunu, ben neden bozayım' dedim.

"ŞİMDİ Kİ AKLIM OLSA..."

Ama sonra oyunculuk ilgili görsel bir iş yapmaya başladığımda, eski burnumla bir senede beş reklam çektim. Burnumu yaptırdım, reklam hayatım bitti. Ben kemerli burnu yakıştıramadım kendime 20'li yaşların başındaydım, şimdiki aklım olsa yaptırırmıydım... Bilemiyorum."