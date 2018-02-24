Burun Estetiği Yaptırdığını Açıklayan Oyuncu Onur Büyüktopçu, Resmen Evrim Geçirmiş
Estetiğe karşı olmadığını belirten ve burun estetiği yaptırdığını açıklayan oyuncu Onur Büyüktopçu'nun eski halini gören "Resmen evrim geçirmiş" demekten kendini alamıyor.
Ünlü Oyuncu Onur Büyüktopçu, Hülya Avşar'ın sunuculuğunu yaptığı "Bir Hülya Avşar Sohbeti" adlı programa konuk oldu. Programda nasıl fenomen olduğunu anlatan Büyüktoğçu, kendisiyle ilgili çok konuşulacak bir de itirafta bulundu.
"BURNUM KEMERLİYDİ, ÖZGÜVENSİZDİM"
Estetiği karşı olmadığını ve burun estetiği yaptırdığını belirten Büyüktopçu şu ifadeleri kullandı: "Burnum çok kemerliydi, çok özgüvensizdim. Ayna karşısına geçtiğimde 'Allah'ım şu burnum birden değişsin' derdim. Sonra 'Allah'ım sen yarattım bunu, ben neden bozayım' dedim.
"ŞİMDİ Kİ AKLIM OLSA..."
Ama sonra oyunculuk ilgili görsel bir iş yapmaya başladığımda, eski burnumla bir senede beş reklam çektim. Burnumu yaptırdım, reklam hayatım bitti. Ben kemerli burnu yakıştıramadım kendime 20'li yaşların başındaydım, şimdiki aklım olsa yaptırırmıydım... Bilemiyorum."
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Sağlık nedenleri dışında fıtrata müdahale etmenin hesabını Allaha verecekler.Cevap Yaz 17 5 Yayından Kaldır
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Konusmasi efendiligiyle bir numara cok seviyoruz Onur BuyuktopcuyuCevap Yaz 31 1 Yayından Kaldır
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Cok iyi oyuncu proqramida guzelCevap Yaz 22 1 Yayından Kaldır
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iyide bu kim?ünlü oyuncu diyor birde:)Cevap Yaz 13 23 Yayından Kaldır
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Sorun kilo da. En az 20 kilo fazlası var. Verirse iyi görünür.Cevap Yaz 21 8 Yayından Kaldır