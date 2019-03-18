Burun Estetiği Değil 'İfade' Estetiği

"Burnun sağlık açısından en önemli özelliğinin nefes almak olduğu yadsınamaz ve burun ile ilgili her girişimde bu akılda tutulmalıdır" diyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, "Ancak burun yüzün tam ortasında yer alarak yüzün simetrisi, ifadesi gibi önemli bazı özelliklere de sahiptir. Son yıllarda artan burun estetiği ameliyatları ile insanlar artık burunlarına çok daha fazla dikkat ediyorlar ancak yüzün ifadesini etkileyen ilk yapılardan biri burun olsa da tek yapı değildir" diyor.

GÖZ ÇEVRESİ DE ÖNEMLİ

Burun estetiği tüm dünyada en çok yapılan ameliyatlardan biri, burun düzeltilse de istenilen ifadeyi yakalamak için birlikte yapılabilecek işlemler var. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, bunlardan şu şekilde sıralıyor:

1-"Parlak, pürüzsüz bir cilt insana enerjik ve genç bir görünüm verir. Yüzün en çok mimik yapılan göz çevresi ve alın bölgesindeki kaslarının üzerini örten cilt, yıllarca giyilmiş bir giysi gibi buruşacaktır. Bu durumda göz çevresi ve alın bölgesine botoks uygulanması; cildin altındaki mimik kaslarının hareketlerini azaltarak özellikle alındaki endişe çizgileri ve göz çevresindeki kırışıklıklarda etkili olur. Bu tarz işlemler burun ameliyatlarını takiben yapılabilir."

YANAK BÖLGESİ GERGİN HALE GETİRİLİR

2-"Son zamanlarda talep edilen ve başarılı sonuç veren bir işlem de bişektomidir. Yağ dokusu, yanak bölgesinde çiğneme ve üfleme kaslarının arasında bulunan bir dokudur. Bu dokunun bazı insanlarda fazla gelişmiş olması, o bölgede dolgunluğa sebep olabilir. Bişektomi işlemi, ağız içinden bu yağ dokusunun alınarak yanak bölgesinin daha belirgin ve gergin hale getirilmesini sağlar. Özellikle ekran önünde olan isimlerin son zamanlarda talep ettikleri ve yaptırdıkları bilinen bu işlem, burun ameliyatı ile birlikte veya tek başına yapılabilir."

3-"Çene bölgesi profilde çok önemli bir yere sahiptir. Ufak bir çene, burun küçültülse bile yine de profilin dengesiz görünmesine sebep olacaktır. Bu gibi durumlarda çeneye yerleştirilen protez ve dolgular, profilin daha dengeli görünmesini sağlar."

DÜŞÜK GÖZ KAPAKLARI YORGUN BİR GÖRÜNTÜYE SEBEP OLUR

4-"Ucu daha belirgin bir burun, kişiyi daha pozitif gösterir ancak göz kapaklarının düşük olması yorgun bir görüntüye sebep olur. Bu gibi durumlarda düşük göz kapaklarına da müdahale gerekebilir. Yine burun estetiği esnasında göz kapaklarına yapılacak girişimler de ifadeyi daha enerjik bir hale getirecektir."

"Görüldüğü üzere burun estetiği aslında hiçbir zaman sadece 'burun' estetiği değil, aslında 'ifade' estetiğidir" diyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, "Burun tek başına dikkat çekmemeli ancak pozitif, enerjik ifadeyi desteklemelidir" diyor.

Kaynak: Bültenler