Burun Akıntısı Olmayanlar da Koronavirüs Testine Sokulacaklar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Teknoloji ›› Burun Akıntısı Olmayanlar da Koronavirüs Testine Sokulacaklar - Haber
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Teknoloji

Burun Akıntısı Olmayanlar da Koronavirüs Testine Sokulacaklar

Sağlık bakanlığı, Corona virüsü olası tanısı için yeni bir madde ekledi. Artık, ani ateş başlangıcıyla birlikte, öksürük veya nefes darlığı çeken ve burun akıntısı olmayan kişiler de Corona virüs şüphesiyle kontrol altına alınacak.

24.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:34
Burun Akıntısı Olmayanlar da Koronavirüs Testine Sokulacaklar

Sağlık bakanlığı, Corona virüsü olası tanısı için yeni bir madde ekledi. Artık, ani ateş başlangıcıyla birlikte, öksürük veya nefes darlığı çeken ve burun akıntısı olmayan kişiler de Corona virüs şüphesiyle kontrol altına alınacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından, Bilim Kurulu'nda yapılan çalışmalar göz önüne alınarak güncellenen madde, burun akıntısı olmayan kişileri de olası Covid-19 virüs taşıyıcısı olarak değerlendiriyor. Corona virüsü şüpheli taşıyıcısı olan kişiler için öncelikle Corona virüsü testi yapılacak. Daha sonra test sonucuna göre, kişi karantinaya alınacak ya da uygun tedaviye başlanacak. Corona Virüs Testi Pozitif Çıkarsa

Bilim Kurulu'nun yaptığı çalışma göz önüne alınarak, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan, Corona virüsüyle mücadele bildirisinde, Corona virüsü testi pozitif çıkan hastaların, iyileşme süreçlerinin hızlandırılması için Oseltamivir, Klokorin veya antibiyotik tedavisi uygulanacak. Tedavi sonrasında, Corona virüsü testinin negatif çıkması durumunda, tedbir amaçlı 24 saat sonra bir test daha yapılacak, ikinci testin de negatif çıkması durumunda ilaç tedavisi kesilecek. Hastanın sağlık durumunun seyrine göre, Corona virüsü teşhisi sonlandırılacak.

Kaynak: Tamindir

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti Haber
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti
Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden ilk açıklama geldi Haber
Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden ilk açıklama geldi
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye aşı için ilk adımı attı Haber
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye aşı için ilk adımı attı
Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var Haber
Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var
Bilim Kurulu üyesi, virüsü atlatanları bekleyen tehlikeye işaret etti Haber
Bilim Kurulu üyesi, virüsü atlatanları bekleyen tehlikeye işaret etti
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Haber
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi
Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı
Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki
Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki
Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti
Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma...
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı
WhatsApp'tan gönderilen 'Papa'nın Dansı' isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği...
Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi
Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi
Koç burcunda Yeniay 24 Mart 2020 - Yeniay burçlara etkileri neler?
Koç burcunda Yeniay 24 Mart 2020 - Yeniay burçlara etkileri neler?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Süleyman Soylu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Seda Akgül Şeyma Subaşı Didem Soydan Muhterem Nur
Spor Falcao Bülent Uygun Sergen Yalçın Radamel Falcao Abdülkadir Ömür
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Burun Akıntısı Olmayanlar da Koronavirüs Testine Sokulacaklar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 17:36:24. #1.15#
title