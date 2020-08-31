BURULAŞ'ta toplu sözleşme sevinci
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BURULAŞ'ta toplu sözleşme sevinci

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ'ta çalışan toplam 2200 personeli kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı.

BURULAŞ'ta toplu sözleşme sevinci
31.08.2020 14:50 | Son Güncelleme: 31.08.2020 16:04

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ'ta çalışan toplam 2200 personeli kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı. Başkan Alinur Aktaş, gece gündüz demeden çalışan personelin imkanlarının eşitlenmesi için önemli bir adım atıldığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin önemli iştiraklerinden olan BURULAŞ ile Demiryol-İş Sendikası arasında süren 9. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, personelin lehinde alınan kararlarla tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile BURULAŞ kadrosuna geçen 1219, KHK'lı 496, KHK sonrası işe alınan personel ve halihazırda sözleşmesi bulunan 450 personel ile ilgili 9. dönem toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını söyledi. Toplamda 2200 kişiyi ilgilendiren sözleşme yapıldığını belirten Başkan Aktaş, "Her ne kadar BURULAŞ'ın 9. dönem sözleşmesi olsa da ilk defa tüm çalışanlarımızı ortak paydada buluşturan ve personelimizin imkanlarını eşitleyen bir sözleşmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Toplu iş sözleşmemizde aynı çatı altında hizmet veren ve salgın sürecinde gece gündüz demeden çalışan iş arkadaşlarınızın imkanlarının eşitlenmesi, böylelikle iş barışının sağlanmasında önemli bir adım atmış olduk" dedi.

"Çalışanları mutlu edecek anlaşma"

Pandemi sürecinin şehir içi ve toplu ulaşımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getiren Başkan Aktaş, "Bu görevi yerine getiren arkadaşlarımızın büyük fedakarlık gösterdiklerine hep beraber şahit olduk. Tüm çalışanlarımızı mutlu edeceğine inandığımız ve 32 ay süreyle imzalanan anlaşmanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Her zamanki gibi olgun tavırlarından ve anlayışlarından dolayı Demiryol-İş Sendikası'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Demiryol-İŞ Sendikası Bursa Şube Başkanı Cemal Yaman ise, 9. dönem toplu iş sözleşme görüşmelerinde imza atmanını mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. 2018 yılında KHK ile devlette 950 bin kişinin kararname kapsamında çalıştırıldığını hatırlatan Yaman, "Belediyeler ve mahalli idarelerde altıncı ayın sonundan itibaren yönetmelikte bu serbest bırakıldı. Bu açıdan toplu iş sözleşmesi, Türkiye'deki ilk sözleşme. 2003 yılından beri imzalamış olduğumuz 8 dönem sözleşme var. KHK ile çalışan arkadaşlarımız bu sözleşme kapsamı içine ilk defa dahil edildi. Arkadaşların dahil edilmesinde anlayış gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve BURULAŞ Genel Müdürü Kürşat Çapar'a teşekkür ediyorum. Masada biten toplu iş sözleşmesi, iyi sözleşmedir. İyi haklar aldığımıza inanıyorum. Arkadaşlara hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Toplu taşımada çalışan arkadaşlarımız, Pandemi süresi boyunca sağlık çalışanlarından sonra en fazla riskli alanda kalan kesimdir. Onların haklarını aldığımıza inanıyorum. İki tarafa da hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve Cemal Yaman arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Törenin sonunda Cemal Yaman tarafından Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay tarafından gösterilen kalem Başkan Aktaş'a hediye edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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