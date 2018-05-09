Burulaş ile Özel Halk Otobüsleri Arasında Protokol

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ ile özel halk otobüsleri arasında, yolcu başı ücret ödemeye dayalı taşımacılık sistemini içeren protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehir içindeki toplu ulaşım verimliliğini artırmak hedefiyle BURULAŞ ile şehrin batı bölgesinde çalışan 300 özel halk otobüsü arasında yapılan protokol, atılan imzalarla yürürlüğe girdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BURULAŞ merkez binasında yapılan protokol töreninde, ulaşım ve servis taşımacılığı ile ilgili tüm paydaşlarla görüşmeler yaptıklarını, iyi niyetli ve samimi yaklaşımlar sergilediklerini belirtti.

Şehrin ve kurumun menfaatlerini göz önünde bulundurduklarını aktaran Aktaş, "Yaptığımız anlaşmanın, önümüzdeki günlerde Bursa ulaşımını rahatlatacağına, yeni reformların da başlangıcı olacağına inanıyorum. Bursa'nın ulaşımda özgüvene ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Aktaş, vatandaşın ulaşımda en kaliteli hizmeti, en uygun fiyata almasını temin etmeleri gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Protokolle, yüzde 15'i aşan ücretsiz yolcuların esnafa oluşturduğu mali külfeti kamu eliyle karşılamayı hedefliyoruz. Böylece engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın karşılaştığı ve tasvip etmediğimiz kötü muameleleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Ortada devletin sağladığı bir hak var. Bunun finansmanıyla alakalı bir kota var ancak bu yeterli görülmüyor. Bizler bununla birlikte yeni bir sistemi ortaya koyuyoruz. Sivil denetimi çok daha yoğunlaştıracağız. Bu iyi niyeti ve samimiyeti gösteriyorsak, şoförler de görevini en iyi şekilde yapmalı. Anlaşma kapsamında şehrin batı bölümünde çalışan 300 özel halk otobüslerinde ücret tarifesi, indirimli ya da ücretsiz kart tipi ve aktarmalı binişlerden etkilenmeyerek biniş başına 2,10 lira olacak."

Aktaş, vatandaşın indirimli, aktarmalı ya da ücretsiz binişlerinden özel otobüslerin etkilenmeyeceğine dikkati çekerek, "Bu model, ücretsiz yolcu taşıyan ve Bursakart kullanan diğer esnaflar için de yaygınlaştırılacak." dedi.

Konuşmanın ardından BURULAŞ'ın tek kadın otobüs şoförü tarafından masaya getirilen protokol, taraflarca imzalandı.