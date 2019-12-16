Buruk: "Net fırsatları kaçırdık ve beraberliğe razı olduk"
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Buruk: "Net fırsatları kaçırdık ve beraberliğe razı olduk"

Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, yakaladıkları net fırsatları değerlendiremediklerini ve beraberliğe razı olduklarını söyledi.

16.12.2019 23:10 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:15

Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol 'in teknik direktörü Okan Buruk, yakaladıkları net fırsatları değerlendiremediklerini ve beraberliğe razı olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Buruk: "Net fırsatları kaçırdık ve beraberliğe razı olduk"
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