Buruk: "Maçı kazanmaya yakın taraftık ama ikinci golü bulamadık"

23.09.2019 23:42

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, hakemin maçın kontrolünü kaybettiğini savundu.

Vodafone Park'ta oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, ilk yarının son bölümünde Guldbrandsen'in yerde kaldığı pozisyonda rakip oyuncuya kırmızı kart gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Maçın ilk yarısında iki takımın da kalitesinin altında kaldığını aktaran Okan Buruk, "İkinci yarı daha önde oynadık. Golü bulduk, ikinci ve üçüncü golün fırsatlarını da yakaladık. Maç elimize geldi ama bunu net bir şekilde değerlendiremedik. Daha sonra yaptığımız bir hata ve kolay penaltıyla maç berabere sonuçlandı. Maçı kazanmaya yakın taraftık ama ikinci golü bulamadık." diye konuştu.

Sahada çok kötü bir hakem performansı olduğunu savunan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk yarının sonundaki pozisyon çok üzücü. Hakemin pozisyonun üzerine yatması, herkesi içeri sokmaya çalışması çok üzücüydü. Böyle bir şeyi yapmaya hakkınız yok. Penaltıyı nasıl doğru verdiyse, kırmızı kartı da vermek zorundaydı. Hakem için de üzücüydü, o da zor bir gün geçirdi. Üzerindeki baskıdan dolayı kırmızı kartı veremedi diye düşünüyorum."

Okan Buruk, bir basın mensubunun söz konusu pozisyonla ilgili "Yardımcı hakemin görmesi gerekmez miydi?" sorusu üzerine ise "VAR diye bir sistem var. Yan hakemin görmesine ne gerek var. Bakıp kırmızı kartı vermeleri gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA