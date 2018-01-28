Buruk: "Kazanamadığımız İçin Üzgünüz"

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Yaptığımız ortalar, attığımız kornerler rakip kaleye yaklaştığımız çok fazla pozisyon vardı ama topu bir türlü rakip kaleye atamadık" dedi. T.M. Akhisarspor, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığının sponsorluğunda Akhisar Belediye Başkanlığı tarafından 78 milyon TL'ye inşa edilen 12 bin 730 kişilik Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda oynadığı ilk maçta Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan T.M. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Öncelikle yeni stadımızda oynadığımız ilk maçta bizlere destek veren, maçın başından sonuna kadar yanımızda olan ve bu stadı çok güzel bir atmosfere çeviren seyircimize teşekkür etmek istiyorum. Keşke buradan bir galibiyet ile onları evlerine uğurlayabilseydik ama maçın 90.dakikasında yakaladığımız bir beraberlik var elimizde. Değerli bir beraberlik aldığımızı düşünüyorum. Tabii ki; maçın başından sonuna kadar kazanmak istedik. Kazanmak için her şeyi yaptık. İlk yarı rakip takım üzerinde gol yedikten sonra biraz daha fazla baskı kurmaya çalıştık. Bu baskıyı sonuna kadar taşıdık. Kalemize gelen çok az top vardı. 2 şut atıldı biri gol oldu. Bizim girdiğimiz çok net pozisyonlar vardı. Yaptığımız ortalar, attığımız kornerler rakip kaleye yaklaştığımız çok fazla pozisyon vardı ama topu bir türlü rakip kaleye atamadık. Rakibimizin de inanılmaz bir mücadelesi vardı. 1-0 üstün olmaları savunmada daha güvenli ve kendi sahasında beklemesine yol açtı. Sonuç olarak baktığımızda burada kazanmak istiyorduk. Kazanamadığımız için üzgünüz. Son dakika gelen beraberlik bir nebze puan farkımızı korudu. Beklentilerimiz daha yüksekti. İlk maçın statta oluşu maça biraz daha heyecanlı başlamamıza neden oldu. İnşallah daha iyi olacak. Takımımız umut verici bir oyun oynadı. Girdiğimiz pozisyonları rakip kaleden içeriye atarsak çok daha rahat edeceğiz" dedi.

Transfer ihtiyacıyla ilgili soruya da yanıt veren Buruk, "Özellikle hücum hattında bize katkı sağlayacak bir oyuncu daha istiyorum. Şartlarımız ve imkanlarımız oluşursa başkanımızdan böyle bir talebim oldu" diye konuştu.

( Önder Aydın - Barış Gezici/İHA)