Buruk Buğday Hasadı Yapan Üretici TMO'dan Fiyat Bekliyor

GÜMRÜK vergilerinin düşürülmesi ile Türkiye'de buğday üretiminin yüzde 20'lik bölümünün karşılandığı Trakya'da buruk buğday hasadının sonuna gelen üreteciler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) fiyat beklemeye başladı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, "Harmana başladığımızda ortalama fiyatlarımız ton başına 975-990 lira arasındaydı. Hükümetin açıklamasıyla ortalama ton fiyatımız 850 liraya düştü. TMO bir an önce müdahale alım fiyatını açılmalı ve alım yapmalı" dedi.



Tarım ürünlerinde yüzde 130'larda olan gümrük vergilerinin yüzde 25-40 aralığına indirilmesi, Türkiye'nin buğday üretiminin yüzde 20'ye yakın bölümünü karşılayan Trakya üreticisini üzdü. Üreticiler, hasadın sonlarına gelinmesi ile fiyatın açıklanmasını beklemeye başladı.



Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, buğdayda gümrük vergilerinin düşürülmesinin çiftçiyi katleden bir uygulama olduğunu savunurken, Trakya'daki buruk hasadın sona yaklaşmasıyla taban fiyatlarının belirsizliğini koruğunu söyledi. TMO'nun bir an önce müdahale alım fiyatlarını açıklaması ve çok miktarda alım yapması gerektiğini anlatan Yorulmaz, şöyle konuştu:



"Ortalama fiyat 850 liraya düştü. Bir ara 120-30 kuruşluk fiyat düşüklüğü oldu. Bu durum bizi çok rahatsız etti. Çiftçi olarak çok büyük bir zarara uğradık. Gümrük vergisi düşürülmesi talihsiz bir açıklama ve olmaması gereken bir uygulamaydı. Türk çiftçisi katledildi. Bu uygulamanın yanlış olduğunu ve bilhassa harman zamanı yapılması çok üzücüdür. Bu açıklamayı kabul etmiyor ve geri kaldırılmasını talep ediyoruz. Harman zamanı enflasyonu tetikliyorsa bizim de girdilerimizi düşürsünler. Mazot ve gübrede bu yıl yüzde 30'luk, ilaçlarımızda yüzde 50'lik artış var. Biz ne yapalım? Kime isyan edeceğiz? Kime bağıracağız? Bizi koruması gereken siyasi iktidar çıkıp gümrük vergisini düşürdü."



Düşürülen gümrük vergilerinin çiftçiye çok büyük zararlar verdiğini söyleyen Yorulmaz, bu kararların bir an önce gözden geçirilmesi, gümrük vergilerinin eski duruma getirilmesi ve TMO'nun taban fiyatlarını açıklamasıyla alımlarını arttırması gerektiğini anlattı. Yorulmaz, "Çiftçinin çıkardığı ürünler mi sadece bu ülkede enflasyonu etkiliyor. Burada mağdur olan bir tek abalıdır. Bu abalıya bu kadar vurmayın. Yeter artık bıktık. Herkes bize vurmasın" dedi.



"20 BİN TON BUĞDAY ÜRETİLDİ. İHTİYACIMIZ YOK"



Uygulanan tarım politikalarıyla çiftçilerin küstürülmek istendiğini öne süren Yorulmaz, geçen yıl ülke genelinde 18 milyon ton buğday üretimi olduğunu, bu yıl 20 milyon tona çıktığını söyledi. Yorulmaz, şöyle dedi:



"Şu anda bölgemizde son 10 yılın en kaliteli buğdayı var. Türkiye'nin ihtiyacı aşağı yukarı 17-18 milyon ton. Türkiye'de şu anda 22 milyon ton buğday ekiliyor. Arpada yine bir artış var. Türkiye'nin ithalata bağımlı hale gelmesi yanlıştır. Bu ürün bizde var. Biz üretiyoruz bunu. Birilerinin kesesini doldurmak mıdır artık bu uygulama yapılıyor. Edirne merkez ilçede 400 bin dönüm ekili buğday var. Verim ve kalite olarak çok iyiyiz. Türkiye de çok iyi. Geçen yıl 18 milyon ton üretim vardı. Bu yıl 20 milyon ton buğday üretiliyor. Türkiye'nin buğdaya ihtiyacı yok. Türk çiftçisi üretiyor. Biz üretmek için varız. Boğazımızı sıkıyorsunuz artık nefes alamıyoruz. İnsanlar para kazanırsa ekerler ve dışa bağımlılık azalır. İnsanlar para kazandığı işi yapar."



"TARLADA YATIYORUZ"



Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz, bölgede harman sezonu yaklaştığını ve bu yıl son 5 yılın en iyi verimini beklediklerini söyledi. Topuz, şöyle konuştu:



"Bu yıl 600- 700 kilogram beklentimiz var. Gümrüksüz buğday ülkemize girecekmiş bu bizi olumsuz yönde etkiler. Buğday talep ve arz meselesi olduğu için yurt dışından buğday gelirse bizim harmanımıza denk geldiği zaman buğdayımızın fiyatı aşağı düşer. Beklentilerimiz de boşa çıkmış olur. Bu sene iyi ürün çıkartıp iyi fiyata satmayı düşünüyorduk. Tabii bölgemize gümrüksüz buğday girerse, yabancı ülkelerden gelen buğdayla bizim rekabet etme şansımız olmaz. Çiftçimizin beklentisi de iyi bir fiyata ürünün satmak. Biz bir yıl boyunca bu malın gözüne bakıyoruz, bir yıl boyunca tarlada yatıyoruz. TMO da biran önce alım fiyatını açıklamalıdır"



- Edirne