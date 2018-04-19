Burucu'dan Erken Seçim Açıklaması;

TÜMSİAD Erzurum Şube Başkanı Cafer Burucu yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Burucu şunları söyledi; " MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısı sonrası dün Cumhurbaşkanımızda karşılık buldu ve 24 Haziran 2018 seçim tarihi olarak belirlendi. Allah (cc) ülkemiz, milletimiz ve islam alemi için hayırlara vesile kılsın.

Ülke olarak içinden geçmekte olduğumuz bu denli zor bir süreçte, ülkemiz menfaatlerinin korunması adına, içerideki ve dışarıdaki şer ittifakını bir kez daha hayal kırıklığına uğratan bu adımı aynı zamanda bir milli birlik çağrısı olarak görmekteyiz. Gücüyle, duruşuyla, tavrıyla ve inancıyla dünya mazlumlarının umudu, şer odaklarının korkulu rüyası haline gelen büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem ekonomik hem de sosyal anlamda emin adımlarla yürüyüşünün önü kesilmek istendiğinden, kaos planlarının bertaraf edilmesi için yeni sistemin bir an önce hayata geçirilmesi amacıyla atılan bu önemli adımı sonuna kadar desteklemeyi bir vatandaşlık görevi olarak görmekteyiz.

Aziz milletimize karşı kurulan tuzakların sandıkta bozulacağına olan inancımızla, 24 Haziran seçimlerinin bir kez daha hayırlar getirmesini niyaz ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 24 Haziran 2018 erken seçim tarihinin devletimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz." - ERZURUM