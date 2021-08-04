Buruciye satranç turnuvası başladı
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Buruciye satranç turnuvası başladı

Buruciye satranç turnuvası başladı
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas Valiliği himayelerinde İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu ile Buruciye AŞ'nin katkılarıyla düzenlenen Buruciye Satranç Turnuvası başladı.

Sivas Valiliği himayelerinde İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu ile Buruciye AŞ'nin katkılarıyla düzenlenen Buruciye Satranç Turnuvası başladı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve 4-5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvaya 41 ilden ve yurt dışından 197 sporcu katılıyor.

4 farklı kategoride düzenlenen turnuva Tarihi Kent Meydan'ında yer alan Buruciye Medresesi'nde 2 gün devam edecek.

Sivas'ta geleneksel hale gelen Buruciye Satranç Turnuvası'na ev sahipyliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, "Sivas olarak turnuvaya iyi bir ev sahipliği yapacağımıza inanıyorum. Turnuvanın startını verdik. Tüm katılımcılara başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Turnuva sonunda dereceye girecek sporculara ödülleri düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Buruciye satranç turnuvası başladı
Buruciye satranç turnuvası başladı
Buruciye satranç turnuvası başladı
Buruciye satranç turnuvası başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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