BURTARIM 2019’u 221 bin 889 kişi ziyaret etti
Güçlü ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının son trendlerinin yer aldığı BURTARIM 2019 Bursa 17. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile BURSA 12. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı sona erdi.
14.10.2019 02:05
Güçlü ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının son trendlerinin yer aldığı BURTARIM 2019 Bursa 17. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile BURSA 12. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı sona erdi.
Kaynak: Dunya.com