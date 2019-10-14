BURTARIM 2019’u 221 bin 889 kişi ziyaret etti

14.10.2019 02:05

Güçlü ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının son trendlerinin yer aldığı BURTARIM 2019 Bursa 17. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile BURSA 12. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı sona erdi.