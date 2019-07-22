Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
MEB tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav sonucunda burs almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu.
Sonuçlara, Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
Kaynak: AA
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