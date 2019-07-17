Bursluluk sınavı sonuçları 2019: MEB bursluluk sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?

Bursluluk sınavı sonuçları, 2019 İOKBS'ye girenler tarafından merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavı 2 Haziran'da yapıldı. Binlerce öğrencinin girdiği bursluluk sınavı sonuçları için gözler MEB sitesinde.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek. Okul müdürlükleri, öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKLİ?

Eski adıyla PYBS olan bursluluk sınavından başarı olmak için belli bir net sayısı çıkarmak gerekiyor. 2019 İOKBS'den başarılı olmak için 80 net çıkarmak gerekiyor.

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.