Bursluluk sınavı nedir? Bursluluk sınavı ne zaman? 2020 İOKBS konuları neler?
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Bursluluk sınavı nedir? Bursluluk sınavı ne zaman? 2020 İOKBS konuları neler?

Her yıl düzenlen bursluluk sınavı, bu yıl koronavirüs sebebiyle sınav ertelendi. Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı konuları neler? 2020 İOKBS bursluluk sınavı saat kaçta?

Bursluluk sınavı nedir? Bursluluk sınavı ne zaman? 2020 İOKBS konuları neler?
04.09.2020 10:57 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:01

Bursluluk sınavı şartları nelerdir? Bursluluk sınavı konuları nelerdir? Öğrencilerin yakından takip ettiği bursluluk sınav tarihi hakkında detaylı bilgi haberimizde.

2020 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Bu yıl İOKBS bursluluk sınavı 5 Eylül 2020 tarihinde düzenlenecek.

BURSLULUK SINAVI KONULARI NELER?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada bursluluk sınavı konuları hakkında şunları söylemişti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."

5, 6 VE 7. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ!

8. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ!

HAZIRLIK SINIFI KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ!

9, 10 VE 11. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ!

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

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