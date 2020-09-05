Devlet bursluluk sınavı saat kaçta? Bursluluk sınavı başladı mı? Bursluluk sınavı kaç saat sürüyor? Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Devlet bursluluk sınavı saat kaçta? Bursluluk sınavı başladı mı? Bursluluk sınavı kaç saat sürüyor? Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. Sınıfların gireceği Devlet bursluluk sınavı, öğrencilerin, velilerin ve eğitimlerin merak konusu oldu. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? Bursluluk sınavı başladı mı? İşte, merak edilen soruların yanıtları! Devlet dursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Devlet bursluluk sınavı saat kaçta? Bursluluk sınavı başladı mı? Bursluluk sınavı kaç saat sürüyor? Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
05.09.2020 11:47 | Son Güncelleme: 05.09.2020 11:54

Milli Eğitim Bakanlığınca 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bugün yapılacak. Peki, Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Devlet bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? Bursluluk sınavı başladı mı? Devlet bursluluk sınavı kaç saat sürüyor?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAT KAÇTA?

Merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınav, yarın saat 10.00'da başlayacak, 12.00'de sona erecek. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak. Öğrenciler bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak.

BURSLULUK SINAVI NASIL YAPILACAK?

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salona alınmak üzere hazır bulunacak. Öğrenciler, yanlarında getirecekleri fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesiyle sınava girecek.

BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI NELER?

T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı geçerli kabul edilecek. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler, sınava kesinlikle alınmayacak.

Öğrenciler yanlarında koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar, 28 Eylül'de ilan edilecek.

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