Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak 2021? MEB bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak 2021? MEB bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak 2021? MEB bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavı 2021 sonuçları ne zaman açıklanır? öğrencilerin merak konusu oldu. 5 Eylül tarihinde merkezi olarak düzenlenen bursluluk sınavı sonuçları hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı sonuçların eylül ayı içerisinde açıklanacağını duyurdu ve tarih verdi. Sonuçlar, meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak 2021? MEB bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

Maddi durumu yetersiz başarılı öğrencileri desteklemek amacıyla düzenlenen İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak 2021? Meb bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Ekonomik durumu yetersiz öğrencileri desteklemek adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanır.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Ali Şansalan Muslera
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Devlet Bahçeli Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak 2021? MEB bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 10:47:42. #1.11#