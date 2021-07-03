Bursluluk sınavı ne zaman? 2021 MEB ertelenen İOKBS bursluluk sınavı hangi tarihte?
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Bursluluk sınavı ne zaman? 2021 MEB ertelenen İOKBS bursluluk sınavı hangi tarihte?

Bursluluk sınavı ne zaman? 2021 MEB ertelenen İOKBS bursluluk sınavı hangi tarihte?
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS sınavına yönelik bursluluk sınavı, salgın sebebiyle ertelenen sınav tarihi merak konusu oldu. Bursluluk sınavı ne zaman? MEB ertelenen İOKBS bursluluk sınavı hangi tarihte? sorularının yanıtları araştırılıyor. 25 Nisan'da yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Bursluluk sınavı ne zaman sorusuna son günlerde öğrenciler tarafından yanıt aranıyor.

Bursluluk sınavı ne zaman? 2021 MEB ertelenen İOKBS bursluluk sınavı hangi tarihte? sorularının yanıtları merak edildi. Milli Eğitim Bakanlığı ertelenen İOKBS tarihi için Eylül ayını işaret ederken beklenen soruda yanıt buldu.Ortaokul ve lise öğrenimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrenciler, ertelenen sınavın organize edileceği açıklanacağı tarihe odaklandı. İşte, 2021 İOKBS hakkında en son bilgiler...

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada 25 Nisan'da düzenlenecek ve 1 milyon civarında öğrencinin katılacağı bursluluk sınavının ertelendiğini duyurdu. Sınavın yeni tarihi hakkında bilgi vermek için salgının seyrini takip ettiklerini belirten Bakan Ziya Selçuk, İOKBS sınavının geçen yıl Eylül ayına ertelendiğini hatırlattı.

Bakan Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." İfadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Bursluluk sınavını 5 Eylül 2021 tarihinde yapacak.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
  • Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
  • İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

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