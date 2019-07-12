Bursluluk sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Bursluluk ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 2019 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Belli bir gelir düzeyine sahip öğrencilere verilecek bursluluk sınavı 2 Haziran'da yapılmıştı. MEB, öğrencilerin heyecanlı beklediği bursluluk sınavı sonuçları tarihini açıkladı. Peki bursluluk sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? Bursluluk ödemeleri ne zaman başlıyor?

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS Bursluluk sınavını kazanmak için kaç puan gerekli?

Eski adıyla PYBS olan bursluluk sınavından başarı olmak için belli bir net sayısı çıkarmak gerekiyor. 2019 İOKBS'den başarılı olmak için 80 net çıkarmak gerekiyor.

Bursluluk ne zaman başlayacak?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.