Burslar ne zaman yatacak? 2022 Krediler ne zaman yatacak?

Burslar ne zaman yatacak ve 2022 Krediler en zaman yatacak konular uzun süredir merak ediliyor. Peki, Burslar ne zaman yatacak? 2022 Krediler en zaman yatacak?

BURSLAR - KREDİLER NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Ocak itibarıyla başladığını duyurdu

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet