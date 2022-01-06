Burslar ne zaman yatacak? 2022 Krediler ne zaman yatacak? - Haberler
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Burslar ne zaman yatacak? 2022 Krediler ne zaman yatacak?

Burslar ne zaman yatacak? 2022 Krediler ne zaman yatacak?
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Uzun süredir öğrencilerin merakla beklediği burs-kredi ödeme zamanı hakkında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndna açıklama geldi. Peki, 2022 Krediler en zaman yatacak? Burslar ne zaman yatacak?

Burslar ne zaman yatacak ve 2022 Krediler en zaman yatacak konular uzun süredir merak ediliyor. Peki, Burslar ne zaman yatacak? 2022 Krediler en zaman yatacak?

BURSLAR - KREDİLER NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Ocak itibarıyla başladığını duyurdu

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